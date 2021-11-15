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'Seyfülislam'ın adaylığına ilişkin alınmış bir karar yok'

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 'resmi hesaplarının siber saldırıya maruz kaldığını' belirterek, 'Seyfülislam Kaddafi’nin adaylık başvurusunun reddedildiğine' ilişkin açıklamayı yalanladı.

1 Saat Önce
2021-11-15 21:43:43
'Seyfülislam'ın adaylığına ilişkin alınmış bir karar yok'

Yüksek Seçim Komisyonu İletişim Müdürü Halid el-Mennai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Komisyonun resmi sitesi ile sosyal medya hesaplarına "siber saldırı" yapıldığını söyledi.

Mennai, "Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık seçimleri için yaptığı adaylık başvurusunun reddedildiğine" ilişkin açıklamanın da bu hesaplardan yayımlandığını ve kısa süre sonra kaldırıldığını belirterek, söz konusu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını ve bu yönde bir karar olmadığını dile getirdi.

Mennai, "Böyle bir karar söz konusu değil. Komisyon böyle bir karar almamıştır." dedi.

Bugün Libya Yüksek Seçim Komisyonunun resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada, "Seyfülislam Kaddafi'nin 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için yaptığı adaylık başvurusunun reddedildiği" ifade edilmişti.

Yerli ve yabancı çok sayıda yayın kuruluşunun "flaş haber" olarak verdiği karar, bir süre sonra Komisyonun tüm hesaplardan kaldırılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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