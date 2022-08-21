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Şevket Mirziyoyev'den Mardin ve Gaziantep'teki kazalar için taziye mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı yolladı.

48 Dakika Önce
2022-08-21 16:22:07
Şevket Mirziyoyev'den Mardin ve Gaziantep'teki kazalar için taziye mesajı

Mirziyoyev, taziye mesajında, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazaları sebebiyle üzgün olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, söz konusu trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara ise acil şifalar diledi.

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