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Serseri gezegenler yaşam arayışına umut oldu

Bilim insanları, uzayda başıboş dolaşan bazı serseri gezegenlerin uydularında yaşanabileceğini söyledi.

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Google News - Timeturk
17.06.2021 10:40:22
Serseri gezegenler yaşam arayışına umut oldu

Bilim insanları, uzayda başıboş dolaşan bazı serseri gezegenlerin uydularında yaşanabileceğini söyledi.

Dünya'daki yaşamın temel kaynağı su. Araştırmacılar bu yüzden Dünya dışı yaşam arayışında sürekli suya bakıyor.

Öte yandan şimdiye kadar Dünya haricinde hiçbir gezegende sıvı suyun varlığı doğrudan tespit edilemedi. Ancak Satürn'ün Enceladus, Jüpiter'in Ganymede, Callisto ve Europa adlı uydularında yeraltı okyanusları olduğu yönünde bazı bulgular var.

Uzmanlar buralarda, gezegenlerin kütleçekimsel kuvvetiyle ortaya çıkan sıcaklık sayesinde bu suyun donmadığını ve yaşamın olabileceğine inanılıyor.

Ayrıca Dünya'da da Güneş ışığı olmamasına rağmen hayatın olduğu yerler var: Okyanusların dipleri. Burada sıcaklığın ve kimyasalların ortaya çıktığı hidrotermal bacalar sayesinde bakteriler gelişiyor. Bu bakterilerle beslenen organizmalar da güneş ışığı olmayan bir ortamda hayatını sürdürüyor.

Bu bilgilerden hareket eden Şili'deki Concepción Üniversitesi'nden gökbilimci Patricio Javier Ávila liderliğindeki araştırma ekibi, serseri gezegenlerin uydularındaki atmosferin yapısını ve yaşamın barınıp barınmayacağını belirlemek için matematiksel modelleme kullandı.

Analizde, atmosferinde yüzde 90 karbondioksit ve yüzde 10 hidrojen olan, Dünya'yla aynı boyutta bir uyduya sahip Jüpiter'le aynı boyutta ötegezegen ele alındı.

International Journal of Astrobiology adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgular, uyduğunun atmosferinde yaşamı mümkün kılacak kadar suyun oluşabileceğini ve bunun sıvı halde kalabileceğini gösterdi. Zira kozmik ışının hidrojen ve karbondioksiti suya dönüştüreceği tespit edildi.

Matematiksel modelleme, bu uydularda okyanusların Dünya'nınkinden 10 bin kat daha küçük ancak atmosferdeki suyun Dünya'nınkinden 100 kat daha fazla olacağını gösterdi. Bilim insanları, bunun yaşam için yeterli olacağını düşünüyor.

Öte yandan, serseri gezegenlerde enerji kaynağı olacak merkezi bir yıldız olmadığı için bu sistemler soğuk ve karanlık olabilir.

Ancak uzmanlar, ötegezegenin kütleçekimsel kuvvetinden ortaya çıkan gelgitin suyu sıvı halde tutacak sıcaklığı meydana getirebileceğini kaydetti. Atmosferdeki karbondioksitin de uyduda sera etkisi yaratarak sıcak olmasına yol açabileceği düşünülüyor.

Kaynak: Independent Türkçe, Science Alert, Phys.org

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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