Serdar Kılıç kimdir? Ermenistan özel temsilcisi Serdar Kılıç hangi siyasetçinin amcası?

Ermenistan yönetimi ile normalleşme adımları çerçevesinde eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç özel temsilci olarak atanması yönündeki adım toplum tarafından da mesaj olarak algılandı. Serdar Kılıç aynı zamanda Eski Gençlik ve Spor Bakanı olan Çağatay Kılıç'ın amcası .

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugünkü bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerinin normalleştirilmesi için karşılıklı özel temsilciler atayacaklarını açıklamasının ardından Türkiye'den önemli bir adım gelmişti....

Ermenistan ile nasıl bir ilişki?

Ermenistan yönetimi ile normalleşme adımları çerçevesinde eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç özel temsilci olarak atanması yönündeki adım toplum tarafından da mesaj olarak algılandı.

Çavuşoğlu ne demişti?

Güven artırıcı adımlar atmak gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Bir taraftan Azerbaycan ile Ermenistan arasında güven artırıcı adımlar atılıyor, bir taraftan da bizim de Ermenistan'la kendi aramızda Azerbaycan-Ermenistan arasındaki güven artırıcı adımlara paralel olarak atmamızda fayda gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz." ifadelerini kullanmıştı

Serdar Kılıç kimdir?

Serdar Kılıç 28 Mart 1958 yılında Samsun'da doğdu.

TED Ankara Koleji ve 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Kılıç, 1984'te dışışleri bakanlığının bünyesine katıldı. 2006-2008'de NATO Genel Müdür yardımcısı olarak görev aldı ve devamında Beyrut Büyükelçiliği görevini yaptı. 2010-2012 döneminde MGK Genel Sekreterliği görevini üslendi. 2012-2014 yılları arasında Tokyo Büyükelçiliği, 2014-2021 yılları arasında ise Washington Büyükelçisi olarak görev yapmakta idi.

Çağatay Kılıç'ın amcası

Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı olan Çağatay Kılıç'ın amcasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.