Senatör Graham: Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme kararını, 'Afganistan'da ABD'nin çıkarlarına saldıracak IŞİD ve el-Kaide'nin yeniden ortaya çıkmasını sağlayacak bir vakum yaratılıyor. Başkan Biden anlaşılan Irak'tan hiç ders almadı. Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı' sözleriyle eleştirdi.