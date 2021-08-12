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Senatör Graham: Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme kararını, 'Afganistan'da ABD'nin çıkarlarına saldıracak IŞİD ve el-Kaide'nin yeniden ortaya çıkmasını sağlayacak bir vakum yaratılıyor. Başkan Biden anlaşılan Irak'tan hiç ders almadı. Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı' sözleriyle eleştirdi.

1 Saat Önce
2021-08-12 23:34:39
Senatör Graham: Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı

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Senatör Graham, ABD'nin Afganistan'dan askeri birliklerini çekme ve Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelinin büyük kısmını tahliye etmeye yönelik kararının ardından sosyal medya hesabından Biden yönetimini eleştirdi.

Graham, "Afganistan'da ABD'nin çıkarlarına saldıracak IŞİD ve el-Kaide'nin yeniden ortaya çıkmasını sağlayacak bir vakum yaratılıyor. Amerika, dünya genelinde güvenilmez bir müttefik olarak algılanıyor. Rusya, İran ve Çin, bölgede gücünü artıracak." ifadelerini kullandı.

Tüm yaşananlardan, 'askeri danışmanlarını dinlemeyen' ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutan Graham, "Başkan Biden anlaşılan Irak'tan hiç ders almadı. Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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