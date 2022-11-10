Selvi: Anayasa değişikliği için HDP desteği gerekiyor

Abdulkadir Selvi, başörtüsü ile ilgili Anayasa değişikliği çalışmasını ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı sürpriz görüşmeyi köşesine taşıdı.

Anayasa değişikliği için AK Parti ve MHP'nin oylarının yetersiz olduğunu söyleyen Selvi, "Dün iki lider bir araya gelerek, Anayasa değişikliğinin yol haritasını belirlediler. Anayasa değişikliği Meclis'e sunulacak seviyeye geldi.” dedi.

AK Parti ve MHP'nin milletvekili sayısının Anayasa değişikliği için yeterli olmadığını belirten Selvi, “HDP'nin destek vermesi bekleniyor. İYİ Parti tereddütlü. CHP ise karşı. Ancak Anayasa değişikliği referanduma gidecek şekilde 360'ın üzerinde bir destek sağlarsa, esas olan son tur oylamada CHP ile İYİ Parti referanduma gitmemesi için destek verip 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilmesini sağlar mı? Neden olmasın?" ifadelerini kullandı. .