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TIMETURK / DÜNYA / Selfie'lerini NFT olarak sattı, zengin oldu

Selfie'lerini NFT olarak sattı, zengin oldu

5 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT'ye dönüştürüp satışa çıkartan üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali, kendisinin bile beklemediği bir servete sahip oldu!

14 Dakika Önce
2022-01-20 10:18:26
Selfie'lerini NFT olarak sattı, zengin oldu

Endonezyalı üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali, 5 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT'ye dönüştürüp satışa çıkardı. Independant'ın Channel News Asia'dan aktardığı habere göre Gözali fotoğraflarını dijital pazarda 1 milyon dolar değerinde ETH'ye (Ethereum) sattı.

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Habere göre Gozali, Gozali son 5 yıldır neredeyse her gün bilgisayarının önünde otururken ve ayakta dururken kendi fotoğrafını çekti.

Amacı 1.000 fotoğraftan oluşan hızlandırılmış bir video hazırlamaktı. Gozali o videoyu hazırladı ve Youtube kanalında "5 yıl boyunca her gün kendi fotoğrafımı çektim" notuyla yayımladı.

Ardından fotoğraflarını NFT'ye dönüştürerek satışa çıkarttı. Gozali, "Kimsenin bu selfie'leri satın almak isteyeceğini düşünmezdim, bu yüzden fiyatlarını sadece 3 dolar olarak belirledim" dedi.

Ancak kripto para topluluğunda ve ülke genelinde popüler bir isim olan Arnold Poernomo'nun fotoğrafları görüp sosyal medya hesabından paylaşmasıyla satışlar patladı. Sonraki birkaç gün içinde 400'den fazla kişi fotoğraf satın aldı. Talebin artmasıyla fotoğrafların fiyatı 0,247 ETH'e (806 dolar) kadar çıktı.

Sonunda Gozali'nin koleksiyonunun işlem hacmi 14 Ocak'ta 317 ETH'e ulaştı, bu da en az 1 milyon dolara denk geliyor.

Gozali, "Dürüst olmak gerekirse, hâlâ aileme söylemeye cesaretim yok, parayı nereden bulduğumu merak ederler" diye konuştu.

Kaynak: chip.com.tr .

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