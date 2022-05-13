Selçuk Bayraktar ABD basınında! 'Savaşın doğasını değiştiren Türk İHA'sı'

The New Yorker dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile röportaj yaptı. Bayraktar, ABD'li düşünür Noam Chomsky'e hayranlığını dile getirirken, TB2’lerin özelliklerinden söz etti.

ABD merkezli The New Yorker dergisi, silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'leri, "Savaşın doğasını değiştiren Türk İHA'sı" başlığıyla yayınladı. Haberde Bayraktar'ın özelliklerine yer veren dergi, SİHA'nın ABD ve İsrailli muadillerine göre daha az maliyetle üretildiğini vurguladı.

Haberde SİHA'ların yapımının Selçuk Bayraktar'ı "efsane" haline getirdiği belirtilirken "askeri analistlerin daha önce, yavaş, alçaktan uçan insansız hava araçlarının savaşlarda kullanılmasının pek mümkün olmayacağını varsaymışlardı, ancak TB2, onu yok etmek için tasarlanmış uçaksavar sistemlerini devre dışı bırakabilir" ifadeleri yer aldı.

BAYRAKTAR'IN CHOMDKY HAYRANLIĞI

Haberde, ABD'de öğrenci olduğu yıllarda Amerika'nın dış politikasını doğru bulmadığını ifade eden Bayraktar'ın o yıllarda sosyal aktivizm yaptığı ve kendini anarko-sendikalist veya özgürlükçü bir sosyalist olarak tanımlayan entelektüellerden Noam Chomsky'e hayran olduğu ifadelerine de yer verildi.

Bayraktar, Chomsky hayranlığını "Chomsky'e kafayı takmıştım" ifadeleriyle anlattı. .