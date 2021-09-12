Selanik'te protestocular polisle çatıştı

Yunanistan'da her yıl düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı açılış töreni ile başladı. Fuarın açılış gününde, kent sokaklarında protestocular polisle çatıştı.

Yunanistan'da her yıl düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı açılış töreni ile başladı.

Fuarın açılış gününde, kent sokaklarında protestocular polisle çatıştı. Hükûmetin ekonomi politikalarının, çalışma kanunda öngördüğü değişikliklerin ve sağlık çalışanları için aşı zorunluluğunun protesto edildiği eyleme, işçi ve memur sendikaları, sağlık çalışanları, aşı karşıtları ve parlamento dışındaki sol gruplar katıldı.

Protesto gösterisinde hükümet karşıtı pankartlar açılarak, sloganlar atıldı. Kentin çok sayıda bölgesinde yolları kapatan göstericiler ve polis arasında arbede çıktı.

Protestocular, polise taş, molotof kokteyli ve fişeklerle saldırırken, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Polis ve protestocular arasında çıkan çatışma sonucu bir kadının başından yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.