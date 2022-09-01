Sel Felaketinin Yaşandığı Pakistan'a 'İyilik Treni' Gidecek
Güney Asya'da bir ülke olan Pakistan'da sel felaketi meydana geldi. Sel felaketi sonucu ülkenin üçte biri sular altında kaldı. AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle insani yardım malzemelerini taşıyan ikinci 'İyilik Treni' sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gönderimi yapıldı.
2022-09-01 12:54:49
Pakistan'da meydana gelen muson yağmuru sele sebep oldu. Bununla birlikte sel felaketinde can kaybı bini açtı.
Sel felaketinin ardından, çadır, battaniye, kişisel ihtiyaçlar ve gıda malzemelerinden oluşan 394 bin ton insani yardım taşıyan ikinci"İyilik Treni" için tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi.
Düzenlenen törene AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılım gösterdi. .
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