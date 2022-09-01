Sel Felaketinin Yaşandığı Pakistan'a 'İyilik Treni' Gidecek

Güney Asya'da bir ülke olan Pakistan'da sel felaketi meydana geldi. Sel felaketi sonucu ülkenin üçte biri sular altında kaldı. AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle insani yardım malzemelerini taşıyan ikinci 'İyilik Treni' sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gönderimi yapıldı.