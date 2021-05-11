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Şehit cenazesinde çatışma çıktı: İsrail’e ait polis aracı ateşe verildi

İsrail'in Lod kentinde şehit olan Filistinli gencin cenazesi sırasında Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktı.

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11.05.2021 21:29:54
Şehit cenazesinde çatışma çıktı: İsrail’e ait polis aracı ateşe verildi

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un haberine göre, cenaze sırasında Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çıkan olaylarda iki İsrail polisi atılan taşlarla yaralandı.

Ayrıca, çıkan olaylarda İsrail güçlerine ait bir polis aracı da yakıldı.

İsrailli silahlı bir kişinin ateş açması sonucu dün yaralanan 3 Filistinliden biri şehit olmuştu.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail'de Araplara ait birçok yerleşim bölgesinde Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan