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Sedat Peker'den yeni video: Bu videoyu çekme zorunluluğu hissettim

Sedat Peker yakalandığı ve Twitter'daki paylaşımları başkalarının yaptığı yönündeki iddialara yanıt olarak yeni bir video yayınladı.

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20.06.2021 23:14:27
Sedat Peker'den yeni video: Bu videoyu çekme zorunluluğu hissettim

''Suç örgütü lideri'' Sedat Peker, uzun süre sonra YouTube hesabında "ZAFERİN BÜYÜKLÜĞÜ MÜCADELENİN ZORLUĞUYLA ÖLÇÜLÜRMÜŞ" başlıklı yeni bir video yayınladı.

Peker videosuna "Bazı arkadaşlarımız benim öldüğüm ya da cezaevinde olduğum yönünde şeyler söylemişler. Bu paylaşımları da başkalarının benim adına yaptığını söylemişler; bu vesileyle bu kısa videoyu çekme zorunluğu hissettim" diyerek başladı.

Peker videoyu kendisi hakkında çıkan "yakalandı, paylaşımları başkaları yapıyor" iddiaları üzerine oluşan kafa karışıklığını gidermek için çektiğini söyledi. Peker, video yayınlamama sebebinin bulunduğu ülkedeki yetkililerin önerisiyle olduğunu ifade etti.

6 dakikalık videoda Peker, yeni videoların geleceğini de duyurdu.

Bulunduğu ülke yetkilileri ile 15 gün içerisinde yeni bir değerlendirme yapacaklarını söyleyen Peker, video yayınlamanın mümkün olmaması durumunda başka bir ülkeye geçeceğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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