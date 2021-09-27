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TIMETURK / DÜNYA / Seçimi kazanan SPD'li Scholz, hangi partilerle hükümet kuracağını açıkladı

Seçimi kazanan SPD'li Scholz, hangi partilerle hükümet kuracağını açıkladı

Almanya'da dün yapılan seçimi kazanan SPD adayı Scholz, 'Seçmenler üç partiyi, Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'yi (FDP) güçlendirdi, dolayısıyla yurttaşların verdiği net yetki budur, gelecek hükümeti bu üçü kurmalıdır' diye konuştu.

50 Dakika Önce
2021-09-27 12:16:49
Seçimi kazanan SPD'li Scholz, hangi partilerle hükümet kuracağını açıkladı

Almanya'yı Angela Merkel'in 16 yıllık başbakanlığından sonra yeni bir döneme taşıyan dünkü genel seçimden kılpayı farkla birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı, Maliye Bakanı Olaf Scholz, hükümet kurma yetkisinin kendisinde olduğunu söyledi.

Başbakan Angela Merkel'in aday olmadığı dünkü genel seçimden kılpayı farkla birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Olaf Scholz, sonucu 'halkın koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik'e (CDU) muhalefe gitmesini söylemesi' diye değerlendirdi.

'CDU muhalefete'

SPD'nin Berlin'deki merkezinde alkışlar eşliğinde diğer parti yetkilileriyle birlikte podyuma çıkan ve partinin kırmızı beyaz renklerinde çiçek buketi takdim edilen Scholz, "Seçmenler net şekilde konuştu, kimin hükümeti kurması gerektiğini söyledi" dedi.

'Seçmenler üç partiyi güçlendirdi'

Merkel'in koalisyon hükümetinin Maliye Bakanı Scholz "Seçmenler üç partiyi, Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'yi (FDP) güçlendirdi, dolayısıyla yurttaşların verdiği net yetki budur, gelecek hükümeti bu üçü kurmalıdır" diye konuştu.

'Yollarımız burada ayrılıyor'

SPD'nin 2005'ten beri ilk kez hükümete liderlik etmesinin ateşini yakan Scholz (63), bu açıklamasıyla, gönüllülükten değil de mecburiyetten büyük koalisyon kurarak uzun yıllardır Almanya'yı birlikte yöneten CDU ile SPD'nin artık yollarını ayıracağının işaretini verdi.

Laschet pes etmedi

Ancak Merkel'in partisi CDU'nun adayı Armin Laschet (60), henüz pes etme alameti göstermezken, "Mesele aritmetik çoğunluğu elde etmek değil, hükümeti biraraya getirebilmek" dedi.

Noel'i bulabilir

Nihayetinde her türlü renk kombinasyonuna gidebilecek hükümetin kurulması Noel'i bulabilir. Hükümet kurulana dek başbakanlığa Merkel vekalet edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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