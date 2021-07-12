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TIMETURK / DÜNYA / Seçimi kazanan AB yanlısı Sandu: Hırsızların saltanatı sona erdi

Seçimi kazanan AB yanlısı Sandu: Hırsızların saltanatı sona erdi

Ülkesinde pazar günü yapılan parlamento seçimlerinde büyük bir zafer kazanan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu yaptığı ilk açıklamada, “Hırsızların saltanatı sona erdi” dedi.

2 Saat Önce
2021-07-12 13:37:59
Seçimi kazanan AB yanlısı Sandu: Hırsızların saltanatı sona erdi

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Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkesinde pazar günü yapılan parlamento seçimlerinde büyük bir zafer kazandı. Sandu bu şekilde istediği reformları ülkedeki 'Rus yanlısı' muhalefetin engellemesi olmadan gerçekleştirebilecek.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında cumhurbaşkanlığını kazanan ve reformist bir gündemi olan Sandu'nun partisinin artık mecliste yeterli sandalyesi bulunuyor.
Pazar gecesi Facebook'ta Sandu, sandıkların yüzde 90'ı açıldığında Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) oyların yüzde 47'sini kazanmış olduğunu açıkladı ve bu zaferi "Moldova'daki hırsızların saltanatının sonu" ifadesi ile duyurdu.

Euronews'in haberine göre, Sandu, 3 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevdeki Moskova destekli rakibi Igor Dodon'u yenmiş ancak reformlar konusunda engeller ile karşılaşmıştı.
Avrupa yanlısı Sandu ülkesini AB standartlarına taşımak ve AB üyesi yapmak istiyor. Bu nedenle seçim kampanyasını da bu çizgide yürüttü. Ülkesini Avrupa kıtasına geri getirmeye söz vererek, hem Brüksel ile hem de AB üyesi komşusu Romanya ile daha iyi ilişkilere öncelik verdi. Moldova ve Romanya kültürel, siyasi tarih ve bir dili paylaşıyor.

Sosyalist Parti yüzde 34'te kaldı

Dodon'un Sosyalist Partisi ise sadece yüzde 34 oy almış görünüyor.
Sandu, Facebook gönderisinde, "Zorluklar büyük, insanların sonuçlara ihtiyacı var. Temiz bir parlamentoda dürüst ve yetkin bir hükümetin olduğunu ve bunun faydalarını hissetmeliler" dedi ve "Bugünkü oylar Moldova'yı dönüştürmek için gerekli olan enerjiydi" diye ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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