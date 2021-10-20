Seçime giren Türk partilerin oyları düştü

Kuzey Makedonya’da hafta sonu gerçekleşen yerel seçimlere katılan 3 Türk partisinin oylarında bir öneceki seçime göre büyük düşüş yaşandı.

Kuzey Makedonya'da hafta sonu gerçekleşen yerel seçimlere ilişkin ilk resmi veriler açıklandı. Verilere göre 34 belediyenin başkanı ilk turda belirlendi. Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonu'nun verilerine göre muhalefet koalisyonu 22 belediyede galip geldi. Seçimlere 3 siyasi parti ile katılan Türk partilerinin oylarında ise bir önceki seçimlere göre büyük düşüş yaşandı.

Türkler 12 belediyede

27 meclis üyesi çıkararabildi

Seçime üç siyasi parti ile katılan Türkler, 12 belediyede 27 meclis üyesi çıkardı. 21 kişi ile en fazla meclis üyeliğini Türk Demokratik Partisi (TDP) elde etti.

Seçimlere katılan Türk partilerinden Türk Demokratik Partisi (TDP), Türk Hareket Partisi (THP) ve Türk Milli Birlik Hareketi'nin (TMBH) aldığı oylar ise şöyle:

TDP toplam 9.779

THP toplam 1488

TMBH toplam 1409.

Türk partilerinin 2017 yerel seçimlerinde toplam 42 meclis üyesi vardı.

Bu seçimde ancak 28 meclis üyesi kazanabildiler.

İkinci tur 31 Ekim'de

Aralarında başkent Üsküp'ün de bulunduğu 81 belediyeden 47'sini yönetecek ismin belirlenmesi 31 Ekim'deki ikinci tura kaldı.

Toplam 81 belediyeden 47'sinin başkanı iki hafta sonraki oylamada belli olacak. Seçim, büyük ölçüde iktidar ve muhalefet koalisyonunun adayları arasında geçecek. Dokuz belediyede ise Arnavut partileri kendi adayları ile yarışacak.

31 Ekim'deki ikinci oylama, ilk turda en fazla oy alan ikişer aday arasında gerçekleştirilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.