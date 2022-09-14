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SDG ‘zorunlu askerlik’ için teftiş noktaları kurdu

Kamışlı’nın doğu ve batı girişlerine askeri araç taburları yerleştiren SDG güçleri, gençlere yönelik teftiş noktalarını artırdı.

13 Saat Önce
2022-09-14 17:10:13
SDG ‘zorunlu askerlik’ için teftiş noktaları kurdu

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı kentinde ‘zorunlu askerlik' teftiş noktaları kurdu. Şehrin doğu ve batı girişlerine askeri araç taburları yerleştiren SDG güçleri, gençlere yönelik teftiş noktalarını artırdı.

Zorunlu askerliğe alınan geçnçler, Kamışlı'daki Amuda, Haseke, Yaarbiya, Malikiye, Hemo bölgelerinde sözde Askeri Akademi'de eğitiliyor. SDG, son olarak 1998-2004 arası doğumluları zorunlu askerliğe çağırıyor. .

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