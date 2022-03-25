DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Altın yükselir mi? Altın 1000 TL olur mu? Gram altın bin liraya çıkar mı? Nisan'da altın ne olur? Uzaman isimden flaş analiz...
Brent petrolün varil fiyatı 119,44 dolara yükseldi
Nisan ara tatili 2022 ne zaman? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili kaç gün sürecek?
Trabzon’da “Bisiklet sürmeyi bilmeyen kalmasın’ projesi
Çin'den Tayvan'a 'misilleme' uyarısı
Ukrayna duyurdu! İşte savaşın biteceği tarih…
25 Mart Cuma Hutbesi | Bu hafta cuma hutbesinin konusu ne?
Ünlü komedyen Scoey Mitchell hayatını kaybetti
Esenler'deki yurt kimin yurdu? Esenler özel yurt, hangi ceamaatin? Esenler'deki yurt cemaat yurdu mu?
Çin Dışişleri Bakanı'ndan Afganistan'a 'üç saygı, üç asla' mesajı
Gazeteci Aysever'in Şanlıurfalılar hakkındaki sözleri tepki çekti
İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yeni bir salgın olabilir
İtalya kaybetmenin şokunu yaşıyor
Rekabet Kurumu'ndan zincir market soruşturmasına ilişkin açıklama
Schröder'den Türkiye'ye övgü

TIMETURK / DÜNYA / Schröder'den Türkiye'ye övgü

Schröder'den Türkiye'ye övgü

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, 'Türk hükümetinin ve özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları ve ara buluculuk etme niyeti çok kıymetlidir. Bütün bu çabalar, umuyoruz ki başarıya ulaşacaktır' dedi.

2 Saat Önce
2022-03-25 08:14:06
Schröder'den Türkiye'ye övgü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde konuşan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder,dünyadaki gelişmelere değindi.

Rusya-Ukrayna savaşının çok büyük endişe kaynağı olduğunu belirten Schröder, Ukraynalıların acı çekmesine neden olan bu savaşın en kısa sürede sona ermesi gerektiğini söyledi.

Schröder, iki ülke arasındaki görüşmelerin çabuk sonuca varması ve ateşkesle bitmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, gücü yeten herkesin bu çabalara dahil olması gerektiğini kaydetti.

Schröder, "Bu felaket niteliğindeki savaş durdurulmalıdır. Türk hükümetinin ve özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları ve ara buluculuk etme niyeti çok kıymetlidir. Bütün bu çabalar, umuyoruz ki başarıya ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Avrupa ile Rusya arasındaki bağlara da değinen Schröder, "Bütün çarpıcı gelişmelere rağmen bütün umudumuz barış ve güvenlik için kurulacak diyaloglardadır. Ve kıtamızda bunun yeniden yaşanabilmesi mümkündür. Bu bağların devam edebilmesi için ben de üzerime düşeni yapacağımı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"Türkiye, güvenilir bir NATO ittifakıdır"

"AB için hangi ülkenin önemi, değeri büyük desek, bunun cevabı Türkiye olacaktır." diyen Schröder, Türkiye'nin, politik, tarihi, kültürel ve ekonomik bakımdan önemli ve güçlü ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 10 yıllar içinde Almanya'nın da Avrupa'nın da önemli ortağı haline geldiğine dikkati çeken Schröder, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, güvenilir bir NATO ittifakıdır. Bizlerle terörizmle mücadele konusunda ve bunun her formuyla mücadele konusunda da fikir birliğindedir. Türkiye, aynı şekilde Avrupa ve Asya'nın arasında kendine has pozisyona sahiptir. Bunu politik arenada da yansıtmaktadır. Türkiye, uluslararası rolleri sayesinde kendi bölgesinde çatışmaların üstesinden gelebilecek, istikrarsızlığın önünü kesebilecek güce sahiptir. Ne yazık ki Avrupa'da bunun değeri yeteri kadar bilinmemektedir. Gereken takdir verilmemektedir ancak doğru yaklaşım, çok taraflılık olacaktır. Özellikle de küresel sorunları çözme konusunda. Bu zirvenizin başlığıyla da bir o kadar ilişkili; dirençli şehirler ve şehrin dönüşümü." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş