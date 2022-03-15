Scholz-Erdoğan görüşmesi Alman basınında!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün Ankara ziyareti Alman basınında geniş yer buldu.

Welt gazetesi 'Şansölye Ankara'ya ilk ziyaretini yakınlaşmak için kullanıyor' başlığıyla verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Olaf Scholz'ün, Rusya'nın saldırganlığını kınamakta ortak bir tutum sergilediğini vurguladı.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ihtilafında kendisini arabulucu olarak gösterdiği belirtilen haberde, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları'nın Antalya'da ilk defa üst düzey bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret edildi.

Süddeutsche gazetesi de 'Olaf Scholz kriz nedeniyle Türkiye'yi ziyaret etti' başlığıyla verdiği haberde, Scholz'ün, Ankara ziyaretiyle ilk ziyaretler dizisini devam ettirdiği belirtildi.

Haberde, 'Aslında bunlara kriz ziyaretleri de denilebilir. Washington, Kiev ve Moskova ziyaretlerinde söz konusu olan bir savaşı önlemekti. Ancak şimdiki ziyaretinin amacı yıkıcı Rus saldırılarını durdurmak ve Ukrayna'da ateşkes sağlamak. Scholz, 'bir an önce ateşkes olması gerektiği' konusunda Erdoğan ile 'tamamen mutabık' olduğunu söyledi.' değerlendirmesi yer aldı.

Türkiye'nin de İsrail gibi hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğu vurgulanan haberde, İsrail gibi Türkiye'nin de Batı'ya ait olmakla birlikte Rusya'ya yönelik büyük ekonomik yaptırımlara katılmadığı kaydedildi.

Scholz'ün, Boğaz'ı savaş gemilerine kapattığı için Türkiye'ye övgüde bulunduğu belirtilen haberde, diplomatik düğümler arasında olsa dahi Scholz'ün açıkça Türkiye ile bağları kaybetmek istemediğinin altı çizildi.

ARD televizyonunda yer alan haberde, Scholz'ün, 'İkimiz de Rusya'nın Ukrayna'daki şiddetli askeri harekatını kınama konusunda tam bir mutabakat içindeyiz ve bir an önce ateşkes olması gerektiği konusunda tamamen hemfikiriz.' ifadeleri ön plana çıkarıldı.

Şansölye'nin, Türk hükümetinin diplomatik çabalarını açıkça övdüğü aktarılan haberde, Scholz ile Erdoğan'ın ekonomik ilişkileri de genişletmek istediğine dikkat çekildi.

Haberde, Scholz'ün Almanya'nın geleceğini, daha da çeşitlendirilmiş enerji arzını düşündüğü Türkiye'nin, hem yeşil hidrojen üretiminde hem de Rusya dışındaki ülkelerden doğal gazın transit ülkesi olarak burada önemli bir ortak olabileceği vurgulandı.

T-online sitesindeki haberde de Erdoğan ile Scholz arasındaki ortak basın toplantısında, Erdoğan'ın 'sıcak bir atmosferden' söz ettiği ve Scholz'u 'Türkiye'nin dostu ve müttefiki' olarak övdüğü, ayrıca Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Scholz'ün de kendi adına 'dostça görüşme ve fikir alışverişi' için Erdoğan'a teşekkür ettiği, yakın ikili ilişkilerden bahsettiği belirtildi.

Haberde Şansölye'nin, 'Türkiye'den gizli destek beklemeye gerek yok ve Berlin-Ankara ekseni sağlamdır. Montrö antlaşması uyarınca Boğazlar'ın savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz.' sözlerine yer verildi. .