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Scholz da o masaya PCR testi nedeniyle oturmuş

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizine ilişkin yaptığı görüşme öncesinde Rusya'nın istediği Kovid-19 testini yaptırmayı reddettiği belirtildi.

1 Saat Önce
2022-02-15 23:36:06
Scholz da o masaya PCR testi nedeniyle oturmuş

Alman medyasındaki haberlerde, Scholz'un Moskova'ya indikten sonra Rus doktorları tarafından yapılması istenen PCR testini kabul etmediği, onun yerine Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli doktorun uçağa davet edilerek test yaptığı ifade edildi.

Scholz'un Rus doktorlarının yapmak istediği PCR testini kabul etmediği için Putin ile 6 metrelik masada bir araya geldiği aktarıldı.

Scholz ile uçakta bulunan 50 kişilik heyetin Almanya'dan ayrılmadan önce 3 kez negatif sonuçlu PCR testi sunmak zorunda kaldıkları kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 7 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna krizine ilişkin yaptığı görüşme öncesinde Kovid-19 testi yaptırmayı reddetmiş, bu nedenle Putin tarafından uzun bir masanın öteki ucunda karşılanmıştı.

Kremlin protokolünün, Macron'a yönelik bu tutumu başta Fransa olmak üzere tüm dünya basınında geniş yankı bulmuştu. .

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