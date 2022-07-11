Schiphol Havalimanı’nda terk edilmiş 16 bin bagaj

Schiphol Havalimanı’nda personel eksikliği sebebiyle oluşan sıkıntılar her geçen gün artmaya devam ediyor. Havalimanında terk edilmiş bagaj sayısı gitgide artıyor ve şu anda bu sayı yaklaşık 16.000’e yaklaşmış durumda.

Bagaj bölümünde çalışan bir işçinin belirttiğine göre bu kötü idare sorunu, pandemi döneminde işten çıkarılan havalimanı personel sayısının yüksek olmasından ve bu boşluğun geçici ve yarı zamanlı çalışanlarla telafi edilmeye çalışılmasından kaynaklanıyor.

Çalışanların belirttiğine ek olarak, kötü idarenin yanı sıra, uçuş iptalleri sebebiyle de uzun kuyruklarda saatlerce bekleyen ve uçağını kaçıran binlerce yolcu ve bagajları havalimanında birikiyor. Bagaj görevlileri her ne kadar bu sorunu çözmek için ellerinden geleni yapsa da personel eksikliği ve dağ gibi olan bagaj yığını ellerini kollarını bağlıyor.

Görevlilerin ifadelerine göre var olan 16.000 bagaj yığınından günlük sadece 100-200 bagaj sahipleri tarafından alınıyor. Bagajların yavaş yavaş alınması güzel haber olsa da geride hala binlerce bagaj var. .