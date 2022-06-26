Savaşın başından bu yana bir ilk: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'ya gitti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus birliklerini incelemek üzere Ukrayna’ya gitti.

Reuters'ın Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Rusya Savunma Başkanı Şoygu, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya gitti.

Şoygu'nun Rus güçlerinin ana operasyon bölgelerine gideceği aktarıldı.

The Wall Street Journal'dan Yaroslav Trofimov, bu ziyaretin 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna işgali başladığından bu yana ilk olduğunu vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna işgali beş aydır sürüyor. Rus güçleri, savaşta son haftalarda Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçı yönetimlerin bulunduğu Donbas'a odaklandı. .