DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,8853 ₺

EURO

17,8334 ₺

ALTIN

992,10 ₺

BİST

2.554,08 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Savaşın başından bu yana bir ilk: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'ya gitti

Savaşın başından bu yana bir ilk: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'ya gitti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus birliklerini incelemek üzere Ukrayna’ya gitti.

3 Saat Önce
2022-06-26 11:34:26
Savaşın başından bu yana bir ilk: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'ya gitti

Reuters'ın Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Rusya Savunma Başkanı Şoygu, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya gitti.

Şoygu'nun Rus güçlerinin ana operasyon bölgelerine gideceği aktarıldı.

The Wall Street Journal'dan Yaroslav Trofimov, bu ziyaretin 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna işgali başladığından bu yana ilk olduğunu vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna işgali beş aydır sürüyor. Rus güçleri, savaşta son haftalarda Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçı yönetimlerin bulunduğu Donbas'a odaklandı. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş