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Savaşın ayak sesleri! Donetsk’te patlama duyuldu

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki Donetsk'in merkezinde patlama sesleri duyuldu.

27 Dakika Önce
2022-02-22 16:01:59
Savaşın ayak sesleri! Donetsk’te patlama duyuldu

Son dakika haberine göre Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor. Reuters'ın haberine göre, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki Donetsk'in merkezinde patlama sesleri duyuldu.

'ASKERİ MÜDAHALENİN KIVILCIMI OLABİLİR'

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Doğu Ukrayna'daki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanımasının Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin kıvılcımı olabileceği öne sürülüyor. Putin, iki devleti tanıma kararı almasının ardından Rus askerlerini bölgeye gönderme kararı aldı.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti olarak adlandırılan iki bölgeyi tanımasının, ayrılıkçı liderlerin Rusya'dan askeri yardım talep etmesine izin verebileceğini belirtirken, bunun askeri bir saldırının yolunu daha da kolaylaştırabileceğini ifade ediyor. .

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