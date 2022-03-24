Savaş, Putin'in ailesini de etkiledi: Babası yüzünden işleri bozuldu

Rus lider Putin’in doktor olan en büyük kızı Maria Vorontsova’nın (36) Rusya’nın St. Petersburg kentinde süper modern bir tıp merkezi açma planlarının, babasının Ukrayna’ya saldırmasının ardından iptal olduğu iddia edildi.