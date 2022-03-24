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TIMETURK / DÜNYA / Savaş, Putin'in ailesini de etkiledi: Babası yüzünden işleri bozuldu

Savaş, Putin'in ailesini de etkiledi: Babası yüzünden işleri bozuldu

Rus lider Putin’in doktor olan en büyük kızı Maria Vorontsova’nın (36) Rusya’nın St. Petersburg kentinde süper modern bir tıp merkezi açma planlarının, babasının Ukrayna’ya saldırmasının ardından iptal olduğu iddia edildi.

3 Saat Önce
2022-03-24 10:40:56
Savaş, Putin'in ailesini de etkiledi: Babası yüzünden işleri bozuldu

Kremlin'deki yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle Rusya'ya girişi yasaklanan The Insider'ın sürgündeki editörü Roman Dobrokhotov tarafından çarpıcı bir iddia öne sürüldü.

İddiaya göre, Vorontsova, tıp merkezine Avrupa'dan hastaları ve Basra Körfezi ülkelerinden zengin şeyhleri çekmeyi planlamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle batının uyguladığı yaptırımların ardından bu planın iptal olduğu belirtilirken, Vorontsova'nın eşi, Hollandalı iş insanı Jorrit Faassen'den de ayrıldığı öne sürüldü.

Öte yandan Putin'in sevgilisi, olimpik jimnastikçi Alina Kabaeva (38) ve 4 çocuğunu, Ukrayna'yı bombalarken bu ayın başında İsviçre'deki bir dağ evine gönderdiği düşünülüyor. İsviçre'de de Kabaeva'nın sınır dışı edilmesinin istendiği dilekçeye 63 binden fazla kişi imza attı. .

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