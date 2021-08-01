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TIMETURK / DÜNYA / 'Savaş durumu değişmediği sürece Taliban diyaloğa hazır olmayacak'

'Savaş durumu değişmediği sürece Taliban diyaloğa hazır olmayacak'

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 'ülkede savaş durumu değişmediği sürece' Taliban'ın hükümetle ciddi ve anlamlı bir diyalog kurmaya hazır olmayacağını söyledi.

1 Saat Önce
2021-08-01 18:25:46
'Savaş durumu değişmediği sürece Taliban diyaloğa hazır olmayacak'

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Gani, başkent Kabil'de düzenlediği kabine toplantısında, savaşın durumunun altı ay içinde değişeceğini belirtti.

"Ülkede savaş durumu değişmediği sürece" Taliban'ın diyalog kurmaya hazır olmayacağını ifade eden Gani, bu konuda ciddi bir çalışma yapıldığını kaydetti.

Eşref Gani, Taliban ve diğer terörist grupların, tüm uluslararası terörist kara güçlerini ülkeye getirdiğini vurguladı.

Taliban'ın son 24 yıl içerisinde hiçbir şekilde değişmediğini dile getiren Gani, "Belki Taliban eskisinden daha acımasız ve zalim olmuştur." dedi.

Militanların, diğer gruplarla iş birliği halinde saldırılarını son zamanlarda benzeri görülmemiş şekilde arttırdığını aktaran Gani, Taliban militanlarının her gün ortalama 50 ila 150 saldırı gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Gani, Taliban'ın, barış için hiçbir iradesinin olmadığını sözlerine ekledi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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