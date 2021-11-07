Satranç devinden Facebook'a sert eleştiri: 'Yaptıkları aptalca!'

Eski Dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, Facebook'un yüz tanıma sisteminin kaldırmasını aptalca bir karar olarak nitelendirdi.

Web Summit teknoloji konferansında CNBC'ye konuşan eski satranç şampiyonu Garry Kasparov, Facebook'un yüz tanıma teknolojisini kapatma kararının aptalca olduğunu söyledi. Baskıcı hükümetlere karşı getirdiği eleştiriler ve protestoları ile tanınan Kasparov, Amerika ve Avrupa'daki şirketlerin, ürünleri ve hizmetlerinde özelliklerden vazgeçmelerini sağlayan düzenlemelere uymaya zorlanmalarının şok edici bir gelişme olduğunu öne sürüyor.

Kasparov açıklamasında şöyle dedi: "Şahsen, bunun basit bir nedenden ötürü aptalca olduğunu düşünüyorum: Facebook kapatıyor, ancak Çinliler kapatmıyor. Bence mevcut olan herhangi bir teknolojik özelliği, bloke etmenin bir anlamı yok. Küresel internet çağında aslında Amerika'daki veya Avrupa'daki şirketleri bu kurallara uymaya ve yeni özelliklerden vazgeçmeye zorlamak, delilik."

Facebook aslında, kullanıcılarını pek de rahat hissetmedikleri yeni özellikleri benimsetme konusunda güçlü çalışmalar yapan bir şirketti ve yüz tanıma sistemi böyle bir özellikti. Birkaç yıl önce tanıtıldı ve her ne kadar önceden kullanıcılara geleceği bildirilmiş olsa da, fikrini değiştiren kullanıcılar için devre dışı bırakmak çok kolay değildi. Hatta çoğu kullanıcı bu izni verdiklerini bile unutmuş olabilirler.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.