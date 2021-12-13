Şaşırtan keşif: Bu galakside karanlık madde yok

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışmada AGC 114905 adı verilen bir galakside karanlık madde bulunmadığı tespit edildi.

Bilim insanları şaşırtan bir keşfe imza attı. Yapılan yeni bilimsel çalışmaya göre kara maddenin olmadığı bir galaksi keşfedildi.

Bilim insanlarına göre evrenin varlığı için kara madde temel bileşenlerden biri. Bir yerde maddenin olması orada kara maddenin de olduğu kabulünü taşıyor. Yapılan yeni bilimsel çalışmaya göre bilim insanları kara maddenin olmadığı bir galaksi keşfedildi. AGC 114905'in kara maddesiz olması nedeniyle aşırı dağınık olduğu belirtildi.

Astronomlar AGC 114905 adındaki aşırı dağınık galaksi üzerinde incelemelerde bulundu. Groningen Üniversitesi'nde görev yapan ve araştırmanın baş yürütücüsü olan Pavel Mancera Pina, "Galaksilerin oluşumuna dair bilgiklerimize göre, galaksiler karanlık madde halelerinin ortasında doğuyor" dedi.

Aşırı dağınık galaksiler katı maddelerinin yeterince bir arada olmadığı galaksilere veriliyor. Örneğin gezegenimiz Dünya'nın içinde bulunduğu Güneş Sistemi, Samanyolu Galaksisi'nin ufak bir parçası. Aşırı dağınık galaksiler Samanyolu Galaksisi kadar büyük olabiliyor ancak içerisindeki yıldız sayısı Samanyolu'nun binde biri kadar.

Bu geniş alana küçük kütleyle yayılmış galaksiler hem çok bulunmuyor hem yoğunluk daha az olduğu için tespit edilmesi zor. Yeni teknolojler gözlemi kolaylaştırsa da bilim insanları halen bu galaksilerin nasıl oluştuğu konusunda yeterince bilgiye sahip değiller.

Galaksilerin kütlesi yıldızlar ve gazdan oluşuyor. Bunlar mevcut bilimsel yöntemlerle gözlemlenebilir. Ayrıca karanlık madde bulunuyor ki bunu henüz gözlemlemek mümkün değil. Astronomik hesaplamalara göre galaksilerin dönüş hızı sahip oldukları kütleyle doğrudan orantılı.

Yani daha fazla kütlesi olan galaksi daha hızlı döner. Ancak bazı durumlarda anomaliler gözlemlendi. Bazı galaksilerin olması gerekenden daha hızlı döndüğü tespit edildi. Bilim insanları bunu görünmez anti madde veya karşıt madde etkisiyle açıklıyor. Merkezde daha fazla karanlık madde varsa bu gözle görülmese dair genel kütleyi artırıyor. Bu da galaksilerin dönüşünü hızlandırıyor.

Eğer bir galaksideki yıldızların ağırlığını hesaplayıp bunu dönüş oranıyla karşılaştırırsanız bir galaksideki karanlık maddenin oranını hesaplayabilirsiniz. Bilim insanları bunu AGC114905'e uyguladığında simülasyon ilginç bir sonuç verdi. Matematiksel hesaplara göre AGC114005'te karanlık madde bulunmayabilir.

Pina araştırmaya ilişkin, "Sanırım sonuçlar bize galaksilerin karanlık madde olmadan da var olabileceğini gösteriyor" dedi.

Daha önce yapılan bazı çalışmalar iki dev galaksinin gelgitsel etkisi altında karanlık madde olmadan da bir galaksinin oluştuğunu öne sürmüştü. Ancak bu teoriye göre başlangıçta galaksinin içinde karanlık madde bulunuyordu, bu maddeler komşu dev galaksilere doğru çekiliyordu. Bir süre sonra ortada galaksi varken, karanlık madde kalmıyordu.

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.