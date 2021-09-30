Sarkozy, seçim kampanyasının yasa dışı finansmanından suçlu bulundu
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu.
2021-09-30 12:18:15
Söz konusu karar ile Sarkozy, bu yıl ikinci kez suçlu bulunmuş oldu.
Paris'te görülen mahkemede Sarkozy'nin alacağı ceza henüz bildirilmedi.
Savcılar, 66 yaşındaki eski cumhurbaşkanı için yarısı ertelemeli 1 yıl hapis cezası talebinde bulunuyordu.
Sarkozy'nin, cezaya itiraz etmesi beklendiği için direkt cezaevine gönderilmesi ihtimali görülmüyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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