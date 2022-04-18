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Şanghay'da korkulan oldu! İlk koronavirüs ölümleri gerçekleşti

Çin'in finans merkezi Şanghay'da Pazar günü 3 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

3 Saat Önce
2022-04-18 07:39:24
Şanghay'da korkulan oldu! İlk koronavirüs ölümleri gerçekleşti

Şanghay'da son dönemde etkisini yeniden hissettiren salgında can kayıpları yaşanmaya da başladı.

Pazar günü şehirde salgına bağlı olarak üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şehirde uygulanan sıkı önlemlerin de etkisiyle vaka sayılarında ise düşüş eğilimi devam ediyor. 17 Nisan itibariyle 19 bin 831 belirti göstermeyen, 2 bin 417 de belirti gösteren vaka tespit edildi. Bir önceki gün belirti göstermeyen vaka sayısı 21 bin 582, belirti gösteren vaka sayısı ise 3 bin 238 olmuştu

Şehirde, 10 Mart'tan bu yana 20 milyondan fazla test uygulanmıştı.

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıklamıştı.

Çin'de son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında farkın giderek açıldığı dikkati çekiyor. Bunun, Omikron varyantının bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu hafif "BA.2" mutasyonunun yayılmasının sonucu olduğu değerlendiriliyor.

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