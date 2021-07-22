Şangay Beşlisi nedir ve hangi ülkeler dahildir?

Şangay Beşlisi özellikle belli dönemlede gündeme gelmesiyle bilinmektedir. Türkiye gündeminde de oldukça konuşulan konuların başında gelmekte olan Şangay Beşlisi konusu, birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Şangay Beşlisi hakkında bilgi almak isteyen birçok kişi internet üzerinden çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Peki Şangay Beşlisi nedir? Hangi ülkeler Şangay Beşlisi’ne dahildir? Türkiye Şangay Beşlisi’ne dahil olacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği ile olan çalkantılı ilişkileri, Türkiye'nin Rusya ve Çin'in başını çektiği doğu bloğuna yakınlaşmasına sebebiyet vermektedir. Doğu bloğunun en güçlü temsilcilerin kurmuş olduğu birliğin başında Şangay Beşlisi olarak bilinen birlik gelmektedir. Bu sebeple birçok insan tarafından ilgi odağı olan Şangay Beşlisi, internette yapılan araştırmaların odağında yer almaktadır. İşte tüm detayları ile Şangay Beşlisi hakkındaki tüm bilgiler…

Şangay Beşlisi nedir ve ne zaman kurulmuştur?

Şangay Beşlisi 1996 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şangay kentinden kurulun ve Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, Çin ve Tacikistan'ın oluşturduğu bir birliktir. Birlik temel hedef olarak bölgesel güvenlik konusunda bir araya gelmiştir.

Kuruluşundan 5 yıl sonra Özbekistan'ın da dahil olduğu Şangay Beşlisi, adını Şangay İşbirliği Örgütü olarak değiştirmiştir. Şangay İşbirliği Teşkilatı özellikle 2000 yıllar itibariyle başlayan Amerikan yayılmacılığına karşı ortak bir tepki koymaktır.

Yıllardır özellikle Orta Asya, Ön Asya ve Uzakdoğu'da ciddi çalışmalara imza atan Şangay İşbirliği Teşkilatı 2015 yılı itibari ile yeni üyelerin dahil edilmesine yönelik çalışmalar yürütmüştür. Vladimir Putin'in 2015 yılında Şangay İşbirliği Teşkilatı için Rusya'da yapılan toplantıda Pakistan ve Hindistan'ın da bu teşkilata dahil olabilmesi için yeni çalışmaların yapılacağını duyurmuştur.

Türkiye'nin de yakından takip ettiği Şangay İşbirliği Teşkilatına herhangi bir üyeliği veyahut üyelik girişimi bulunmamaktadır. Türkiye şu an Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal ve Sri Lanka ile birlikte Şangay İşbirliği Teşkilatı diyalog partnerleri arasında yer almaktadır. Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın diğer üyeleri ile gözlemcileri ve destekçileri ise şöyledir;

Şangay Beşlisi'nin asil üyeleri

Çin Halk Cumhuriyeti

Kazakistan

Kırgızistan

Rusya

Tacikistan

Özbekistan

Şangay Beşlisi'nin gözlemcileri

Afganistan

Hindistan

İran

Moğolistan

Pakistan

Şangay Beşlisi'nin diyalog partnerleri

Azerbaycan

Beyaz Rusya

Ermenistan

Kamboçya

Sri Lanka

Türkiye

Şangay Beşlisi'nin destekçileri

ASEAN

BDT

Türkmenistan

Türkiye Şangay Beşlisi'ne sıcak bakıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman Avrupa Birliği ile olan sorunlardan dolayı Şangay İşbirliği Teşkilatına yönelik yaptığı açıklamalar oldukça olumlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetecilere verdiği bir demeçte şunları ifade etmiştir: “Türkiye “Benim için varsa, yoksa AB” dememeli... Kanaatim bu. Mesela, “Şanghay 5'lisinde Türkiye niye olmasın?” diyorum. Bunu Sayın Putin'e olsun, Nazarbayev'e olsun, şu anda Şanghay 5'lisinin içinde olanlara da söyledim. Başlangıçta 5 ülkenin kurduğu Şanghay İşbirliği Örgütü'ne Özbekistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkeler dahil oldu... İran da girmek istiyor. Sayın Putin, “Bunu değerlendiriyoruz” gibi bir ifade de kullandı. Türkiye'nin Şanghay 5'lisi içinde yer alması, bu konuda çok daha rahat hareket etmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yaklaşımına Rusya'dan ise olumlu destek gelmişti. Rusya'da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Savunma Komitesi üyesi Aleksey Puşkov sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı: “Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü üyeliği Erdoğan için mantıklı bir adım. Şangay İşbirliği Örgütü, Avrupa Birliği'nin yerine geçemez. Ama AB'den farklı olarak üyeler tamamen egemen.”

2017 yılında Şangay İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olan Türkiye, ilk defa üye olmayan ülkeler arasında başkanlık yapan ülke konumunda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.