DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

BM: Gazze saldırılarında en az 75 bin Filistinli yerinden edildi
Benzine ne kadar zam geldi? Benzin litresi ne kadar? Zam ne zaman başlıyor?
ANALİZ: İsrailleşen Amerika
ASELSAN'dan 35,5 milyon dolarlık sözleşme
Dolar yükselişe geçti
Çinli Tecno Mobile de Türkiye'de üretime başlıyor
Mazota ne kadar zam geldi? Mazot litre fiyatı ne kadar oldu? Zam ne zaman geçerli?
Akaryakıtta ÖTV zammı
Bilim insanlarından 'küresel felaket' uyarısı
Fransız polisler de Macron'a karşı ayaklandı
Dünyanın en büyük buzdağı koptu: Antartika’da büyük tehlike!
Belçika’yı ayağa kaldıran silahlı firar! Bölgedeki camiler kapatıldı
AP, Türkiye’nin tepkisini çekecek raporu kabul etti
Sanders: 227 Filistinli'nin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi?
ABD'den Almanya'ya Kuzey Akım 2 muafiyeti

Sanders: 227 Filistinli'nin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi?

İsrail ile Filistin'e acil ateşkes çağrısı yapan tasarıyı ABD Senatosuna sunan Demokrat Senatör Sanders, sunuş konuşmasında Senato'ya, '64'ü çocuk, 38'i kadın 227 Filistinlinin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi?' sorusunu sordu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
20.05.2021 08:17:33
Sanders: 227 Filistinli'nin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi?

İsrail ile Filistin'e acil ateşkes çağrısı yapan tasarıyı ABD Senatosuna sunan Demokrat Senatör Bernie Sanders, sunuş konuşmasında Senato'ya, "64'ü çocuk, 38'i kadın 227 Filistinlinin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi?" sorusunu sordu.

Senato'daki Demokratların önemli isimlerinden Sanders, İsrail ile Filistin'e Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarısını Senato Genel Kurulu'na sunarken Joe Biden yönetimine ve Cumhuriyetçilere seslendi.

Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına dikkati çeken Sanders, hem Hamas'ın hem de İsrail ordusunun sivillerin hayatını tehlikeye attığını düşündüğünü ifade etti.

Cumhuriyetçi bazı senatörlerin "İsrail'e tam destek çağrısı" yapan tasarısına şiddetle karşı çıkan Sanders, "Tasarının 2. sayfasında bir cümle dikkatimi çekti. Senato, Hamas'ın roketleri dolayısıyla hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor diyor. Kesinlikle katılıyorum. 12 masum İsraillinin hayatını kaybetmesi gerçekten bir trajedidir. Peki ya 64'ü çocuk, 38'i kadın 227 Filistinlinin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi?" diye konuştu.

Sanders, Cumhuriyetçilerin tasarısını hazırlayan Senatör Rick Scott'a ve Senato'ya hitaben, "Senatör Scott 64'ü çocuk, 38'i kadın 227 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin bir trajedi olduğuna inanmıyor. Ben ise hem İsraillilerin hayatlarını kaybetmesine hem de Filistinlilerin yaşamlarını yitirmesine yas tutmamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırıları Gazze'deki durumu daha da kötüleştiriyor

Gazze'deki durumun son saldırılardan önce de kötü olduğunu anlatan Sanders, İsrail'in saldırılarıyla durumun daha da kötüleştiğini ve acil ateşkesin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarında Gazze'deki en az 17 hastane veya kliniğin zarar gördüğünü ve kentte Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek kliniğin de vurulduğunu belirten Sanders, bunların birer trajedi olduğunu ve sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Sanders, "ABD derhal ateşkes çağrısında bulunmalıdır; dünyanın daha barışçıl ve müreffeh bir gelecek inşa etmesinde ABD'nin asli bir rolü olduğuna inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Netanyahu'ya yüklendi

Konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da yüklenen Sanders, "Kongre şunu anlamalı ki 10 yıldan uzun süredir Binyamin Netanyahu'nun sağcı yönetimi, iktidarda kalmak ve yolsuzluktan yargılanmaktan kaçınabilmek için gösterdiği çabada giderek artan şekilde hoşgörüsüz ve otoriter bir tür ırkçı milliyetçiliği büyüttü." dedi.

Netanyahu'nun İsrail'deki aşırılıkçıları da meşrulaştırdığını savunan Sanders, ABD'nin İsrail siyasetinde olan biteni anlaması gerektiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda Sanders, acil ateşkes çağrısı yapan tasarısına tüm senatörlerden destek beklediğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş