Samsung'a siber saldırı! Kullanıcı verileri çalınmış olabilir

Temmuz ayında siber saldırıya uğradığını açıklayan Samsung; müşterilerinin isimleri, iletişim bilgileri, demografik bilgileri ve ürün satın alma gibi verilerin çalınmış olabileceğini belirtti.

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, temmuz ayında siber saldırıya uğradığını açıkladı. Söz konusu saldırıda ABD'deki sunucuların etkilendiği belirten Samsung, bazı kullanıcı verilerinin çalınmış olabileceğini açıkladı.

Bloomberg'den Hande Berktan'ın haberine göre; Samsung, müşterilerine siber saldırı ve çalınan verilere dair mektup yazdı.

Söz konusu mektupta, “Değerli müşterilerimiz, Samsung'da güvenlik birinci önceliğimizdir. Sizlere Samsung'un yakın zamanda bilgilerinizi etkileyen bir siber güvenlik ihlalini keşfettiğini aktarmak için ulaşıyoruz. Temmuz ayının sonlarında yetkisiz bir üçüncü kişi, Samsung'un ABD sunucularından birtakım bilgileri ele geçirdi. Saldırı 4 Ağustos'ta fark edildi. Etkilenen sistemleri daha güvenli hale getirmek için gerekli önlemleri aldık ve siber güvenlik ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği içerisindeyiz” ifadelerine yer verildi.

Samsung'un ABD sunucularına gerçekleştirilen saldırıda, müşterilerin kredi kartı numaraları veya sosyal güvenlik numaraları gibi verilerin zarar görmediği aktarılırken; Samsung müşterilerinin isimleri, iletişim bilgileri, demografik bilgileri, doğum tarihleri ve ürün satın alma gibi verilerin çalınmış olabileceği belirtildi.

Şirket, gerekli önlemlerin aldığını ve herhangi bir cihazın tehlike altında olmadığını belirtmesine karşın, kullanıcıların şüpheli e-postalar ve faaliyetler konusunda dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.