Şam'da Esed rejiminin askeri aracına bombalı saldırı
Suriye'de Esed rejiminin kontrolündeki başkent Şam'da bir askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda 13 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı öne sürüldü
2021-10-20 09:04:04
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki başkent Şam'da bir askeri araca bombalı saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.
Esed rejiminin haber ajansı SANA, Şam kent merkezinde rejim unsurlarını taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldiğini iddia etti.
Haberde, 2 adet patlayıcıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı öne sürüldü.
Yayınlanan görüntülerde, otobüsün tamamen enkaza dönüştüğü ve çok sayıda askerin kurtarma çalışmalarına katıldığı görüldü.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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