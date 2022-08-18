Salman Rüşdi'yi bıçaklayan saldırgan: Humeyni’ye hayranım

Salman Rüşdi'ye saldıran Hadi Matar, saldırı sonrasında Rüşdi'nin hayatta kalmasına şaşırdığını söyledi.

Hint asıllı ünlü İngiltereli yazar Salman Rüşdi'ye geçen hafta New York'ta bıçaklı saldırı düzenleyen Hadi Matar yaptığı açıklamada, İran'ın eski dini lideri Ayetullah Humeyni'ye "saygı duyduğunu" belirterek, "Humeyni'ye hayranım" dedi. Salman Rüşdi 'Şeytan Ayetleri' kitabını yayımladıktan sonra Humeyni, Rüşdi hakkında ölüm fetvası vermişti.

New York Post'a konuşan cezaevinde bulunan saldırgan Hadi Matar, saldırıyı planlarken İran'ın eski dini lideri Humeyni'nin fetvasından etkilenip etkilenmediği sorusuna yorum yapmazken, "Humeyni'ye hayran olduğunu" söyledi.

Lübnan asıllı ABD'li saldırgan Hadi Matar, Rüşdi'nin saldırı sonucunda sağ kaldığına şaşırdığını belirterek, Rüşdi'nin aldığı yaralarla hayatta kalabileceğini düşünmediğini dile getirdi. Rüşdi'nin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, yazarın mevcut durumunun iyi olduğu ve konuşmaya başladığı duyurulmuştu.

'AYETULLAH'A SAYGI DUYUYORUM'

Hadi Matar, Rüşdi hakkında ölüm fetvası veren İran'ın eski dini lideri Humeyni hakkında, "Ayetullah'a çok saygı duyuyorum. Bence kendisi çok yüce biri" diyerek, Humeyni'ye hayran olduğunu açıkladı.

Rüşdi'nin 'Şeytan Ayetleri' adlı kitabından sadece birkaç sayfa okuduğunu söyleyen saldırgan, yazarın Chautauqua Enstitüsü'nü ziyaret edeceğini açıklamasının ardından saldırı planları yaptığını belirtti.

'RÜŞDİ'DEN HOŞLANMIYORUM'

Saldırgan, Rüşdi hakkında, "Salman Rüşdi'den hoşlanmıyorum. O islama saldıran biri, müslümanların inançlarına, inanç sistemlerine saldırdı" dedi.

24 yaşındaki saldırgan Hadi Matar, ilk çıktığı mahkemede cinayete teşebbüs ve saldırı suçlamalarını kabul etmeyerek "suçsuz olduğunu" iddia etmişti. Matar, "Etrafta takılıyordum, özel bir şey yapmıyordum. Sadece etrafta dolaşıyordum" diyerek saldırı öncesinde özel bir planı olmadığını söylemişti.

SALMAN RÜŞDİ'YE BIÇAKLI SALDIRI

Uzun süredir ABD'nin New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, 12 Ağustos'ta Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada bıçaklı saldırıya uğramıştı. Biri boynundan olmak üzere ondan fazla bıçak darbesine maruz kalan 75 yaşındaki Rüşdi, helikopterle hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

1988'de yayımladığı 'Şeytan Ayetleri' kitabıyla tepki çeken Rüşdi hakkında dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.