Salman Rüşdi'ye yönelik saldırı sonrası İran'dan açıklama
İran, New York’ta bıçaklı saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi’nin başına gelenler için sorumlunun “Rüşdi’nin ve destekçileri” olduğunu iddia etti.
2022-08-15 11:49:20
CNN'de yer alan habere göre, 1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilen Rüşdi, New York'ta katıldığı festivalde sahnede olduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıdan sonra hastaneye kaldırılan Rüşdi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
İran'dan saldırıya ilişkin ilk resmi açıklama bugün geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Naseer Kanaani “Salman Rüşdi'ye yönelik saldırıyla ilgili, Rüşdi'nin kendisi ve destekçilerinden başka kimsenin sorumluluğu olduğunu düşünmüyoruz.” .
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