Salman Rüşdi'ye saldırıyı İran basını böyle duyurdu

İran'ın merhum dini lideri Ruhullah Humeyni tarafından hakkında ölüm fetvası bulunan Hint asıllı yazar Salman Rüşdi'ye yönelik saldırı İran basınında, 'Mürted yazar Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı' manşetleriyle yer aldı.

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin New York'taki bir etkinlik sırasında uğradığı bıçaklı saldırı, İran basınında da geniş yer aldı. İran basını Salman Rüşti'ye saldıran kişi hakkında övgü ile bahsederek, haberi "Mürted yazar Salman Rüşti'ye bıçaklı saldırı" manşetleriyle duyurdu.

Doğrudan İran dini lideri tarafından genel yayın yönetmeninin atandığı Keyhan gazetesi saldırıyı, "New York'ta mürted ve şeytani yazar Salman Rüşti'ye saldıran kişiyi binlerce kez tebrik ediyoruz" manşetiyle verdi.

Saldırıya ilişkin haberde, "Allah'ın düşmanının boynunu kıran adamın eli öpülmeli" ifadesi yer aldı. İran devlet televizyonu ise Salman Rüşti'ye yönelik bıçaklı saldırıyı "İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Humeyni'nin ölüm fetvası yerine getirildi" şeklinde duyurdu.

İran ile 5+1 ülkeleri arasında Viyana'da devam eden nükleer müzakelerde İran heyeti içerisinde yer alan Muhammed Merendi ise sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımında, "Ben İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden ve küçük gören bir yazar için gözyaşı dökecek değilim. Ancak olası bir nükleer anlaşmaya geri dönüş sürecinde ABD'nin İran'ı hedef alan Bolton'a suikast iddiaları ve ardından gelen bu saldırı tesadüf olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ YAZAR RÜŞDİ BIÇAKLI SALDIRININ ARDINDAN SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin New York'taki bir etkinlik sırasında uğradığı bıçaklı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede solunum cihazına bağlandığı, kolundaki sinirlerin ve karaciğerinin ciddi zarar gördüğü, bir gözünü de kaybetme riskinin bulunduğu açıklandı.

Milliyet .