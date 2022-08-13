Salman Rüşdi öldü mü? Salman Rüşdi’yi bıçaklayan tutuklandı mı?

Konferans sırasında bıçaklanarak ağır yaralanan 'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Salman Rüşdi öldü mü? Salman Rüşdi’yi bıçaklayan serbest mi? İşte Selman Rüşdi olayında son gelişmeler…

Salman Rüşdi, dün, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için sahneye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Salman Rüşdi sağlık durumu merak ediliyor.

ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen bir konferansta olan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi bıçaklanarak ağır hasar aldı. Saldırı düzenleyen 24 yaşındaki Hadi Matar'ın New Jersey'nin Fairview kasabasındaki evinde polis arama yaptı.

Matar'ın evinin bulunduğu sokak güvenlik kordonuyla çevrilirken, aramaya yerel polisin yani sıra Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri de katıldı. Olay yerinde toplanan sokak sakinleri, Matar'ı hiç tanımadıklarını belirtti.

Biri boynundan olmak üzere yaklaşık 10 bıçak darbesi alan Rüşdi, helikopterle yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

Salman Rüşdi öldü mü? Salman Rüşdi sağlık durumu nasıl?

1980'lerde yazdığı “Şeytan Ayetleri” isimli kitabında İslam dini ile alay eden Salman Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

Salman Rüşdi'nin bıçaklı saldırıya uğramasının arkasında bu fetvanın olduğu düşünülüyor.

Ağır hasar alan Rüşdi helikopterle tam donanımlı bir hastaneye kaldırılmıştı. Salman Rüşdi sağlık durumunun ne olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunuyor.

Salman Rüşdi'yi bıçaklayan kişi tutuklandı mı?

Saldırıyı düzenleyen Hadi Matar olay yerinde yakalanarak tutuklandı. .