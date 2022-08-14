Salman Rüşdi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kaleme aldığı 'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle 1989'da İran'ın hakkında 'ölüm fetvası' çıkardığı; sahnedeyken bıçaklı saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi’nin solunum cihazından çıkarıldığı, konuşabildiği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, yazar Aatish Taseer, meslektaşının durumuna ilişkin yazdığı bir tweette, Rüşdi'nin solunum cihazından çıkarıldığını, konuşabildiğini söyledi.

New York'taki festivalde meydana gelen bıçaklı saldırının baş şüphelisi Hadi Matar, hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, hayatının büyük çoğunu ölüm tehditleriyle geçiren yazarla ilgili yaptığı açıklamada Rüşdi'nin “korkutma ve susturulmaya karşı duruşunu” vurguladı.

Salman Rüşdü'nün Şeytan Ayetleri isimli kitabı 1988'den bu yana İran'da yasaklı. Bir yıl sonra da Ayetullah Hameney hakkında ölüm fermanı çıkardı. Yazara Fransa "Onur ödülü", İngiliz Kraliyeti de "Şövalyelik" nişanı vermişti.