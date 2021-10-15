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TIMETURK / DÜNYA / Salgınının başından bu yana bir ilk: Hindistan kapılarını yabancı turistlere açtı

Salgınının başından bu yana bir ilk: Hindistan kapılarını yabancı turistlere açtı

Hindistan, azalan koronavirüs vaka sayılarının ardından yapılan son düzenlemelerle yabancı turistlere kapılarını açtı.

5 Saat Önce
2021-10-15 13:15:10
Salgınının başından bu yana bir ilk: Hindistan kapılarını yabancı turistlere açtı

Özel uçuşlardaki iki doz aşı uygulanmış yolcular Hindistan'ı bugün itibarıyla ziyaret edebilecekken, tarifeli uçuşlarla gelen turistler 15 Kasım'dan itibaren Hindistan'a girebilecek.

Hindistan, ülke çapında ilk Kovid-19 karantinasını uyguladığı Mart 2020'den bu yana ilk kez yabancı turistlerin ülkeye girmesine izin verdi.

Gelen turistlerin karantinaya alınması gerekip gerekmeyeceği henüz belli değil, ancak iki doz aşılanmaları ve son 72 saat içinde alınmış negatif Kovid-19 testine sahip olmaları gerekiyor.

Hindistan İçişleri Bakanlığının açıkladığı karar, ülkedeki günlük enfeksiyon sayılarının mayıstaki 400 binlik zirveden sonra 20 binin altına düşmesi ve aşılanan kişi sayısının artmasının ardından geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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