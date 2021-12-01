'Salgın yok, Putin hain' diyen Rus rahibe hapis cezası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'şeytani dünya hükümetine hizmet eden bir vatan haini' olarak niteleyen ve Covid-19 salgınının yalan olduğunu söyleyen Rus rahip 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rus keşiş Sergiy, Covid-19 salgını dünya genelinde yayıldıktan sonra takipçilerine hastalığın 'aslında olmadığını' söyledi, hükümetin aldığı önlemleri de 'şeytani elektronik bir kamp' olarak niteledi.

Sergiy Aralık 2020'de, vaazlarında takipçilerini 'Rusya için ölmeye ve intihara teşvik' ile 'vicdan özgürlüğünü' ihlal suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Ismailovo Bölge Mahkemesi, keşiş Sergiy'i 'intihara teşvikten' suçlu bularak 3.5 yıl hapse mahkum etti.

Sanığın avukatları mahkemenin kararını temyize taşıyacaklarını duyurdu.

Ortodoks Klisesi'nden aforoz edildi

Rusya'da Nikolai Romanov ismiyle dünyaya gelen 66 yaşındaki keşiş, Sovyetler döneminde polis olarak görev yaptı.

Polislikten ayrıldıktan sonra cinayet ve soygun suçlarından hüküm giyen Romanov, 13 yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı, keşiş oldu ve Sergiy ismini kullandı.

Putin'in "şeytani bir dünya hükümetine" hizmet ettiğini iddia eden Sergiy, Rus liderin vatana ihanet ettiğini ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin başkanı Patrik Kirill ile diğer üst düzey din adamlarını ülkeden "kovulması gereken kafirler" olarak tanımladı.

Rus Ortodoks Kilisesi, keşiş Sergiy'i manastır kurallarını çiğnediği için rütbesini geri aldı ve aforoz etti. Ancak Sergiy bu kararları reddetti ve polis müfettişlerinin çağrılarını görmezden geldi.

Yüzlerce destekçisinin şiddetli direnişiyle karşı karşıya kalan Kilise yetkilileri, bu kararları almadan önce uzun bir süre tereddüt etmişti.

Rahip Sergey kimdir?

Eski polis, Rahip Sergey, cinayet suçundan 13 yıl hapis yatmıştı. Ancak destekçileri bunu reddediyor. 1990'ların sonlarında salıverildi.

Rahip, son Rus Çarı İkinci Nikola'ya atfen adını resmen, Nikolay Romanov yaptı. Eski imparator ve ailesinin 1918'de öldürülmelerinin ardından, Yekaterinburg'un dışına, Sredneuralsk'ın bulunduğu bölgeye gömüldüğü düşünülüyor. Rahip Sergey de kilisedeki tartışmalı "çara tapanlar" hareketinin liderlerinden biri.

Rahip Sergey, geçmişte de sayısız tartışmalı iddiada bulunmuştu. Bunlar arasında, Deccal'in yakında Rusya lideri Vladimir Putin'in mevkidaşı olarak geleceğini savunmuştu. Rahip ayrıca, aile içi şiddet ve Yahudi karşıtı vaazlar vermeye yönelik yasalara da karşı çıkmıştı.

Manastırı zorla ele geçirmişti

Rahip Sergey, koronavirüs salgınını "uydurma salgın" diye nitelemiş ve kiliseleri kapatan yetkilileri "deccalin öncülleriyle birlikte çalışmakla" suçlamıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin Mayıs'ta görevden aldığı Rahip Sergey'in kaderine bir kilise mahkemesi karar verecek.

Ancak Rahip Sergey, Pazartesi günü yapılan duruşmada vicdanının rahat olduğunu ve kendisini Sredneuralsk Manastırı'ndan sadece güç kullanarak çıkartabileceklerini söylemişti. Rahip Sergey, duruşmanın ertesi günü, manastırın kontrolünü ele geçirdi.

Rus medyasındaki haberlere göre, manastırın etrafında devriye gezen silahlı muhafızlar, Ukrayna'daki savaşta yer alan eski askerler.

Gazetecilerin bölgeye girmesi yasaklandı, ancak içeri girmeyi başaran Rus Novaya Gazeta gazetesinin muhabiri Rahip Sergey ile görüştü. Rahip "Psikoposluk benim hizmet vermemi, konuşmamı yasakladı. Ama ben konuşmakla kutsandım" demişti.

Euronews/BBCTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.