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Salgın nedeniyle THY'nin bazı seferleri durduruldu

TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka seferlerini ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu açıkladı

1 Saat Önce
2021-11-14 20:03:47
Salgın nedeniyle THY'nin bazı seferleri durduruldu

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz; Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00ç00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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