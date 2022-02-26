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Saldırı tehdidine rağmen Kiev meydanında nöbette
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Saldırı tehdidine rağmen Kiev meydanında nöbette

Rusya'nın başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'ya saldırısı devam ederken 62 yaşındaki bir Ukraynalı, patlamalara ve siren seslerine aldırış etmeden kent meydanında nöbet tutuyor.

1 Saat Önce
2022-02-26 15:53:12
Saldırı tehdidine rağmen Kiev meydanında nöbette

Özgürlük Meydanı'nda Ukrayna bayrağı ve "ulusal kahramanların" resimleriyle nöbet tutan Volodymyr Babich, Sovyet ordusunda komutan olan dedesi Yakim Lasko'nun ve Ukrayna'nın bağımsızlığında önemli rol oynayan muhalif savaşçı Viacheslav Chornovil'in resimlerini taşıyor.

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Tehdide rağmen meydandan ayrılmayan Babich, "Eninde sonunda hepimiz kazanacağız ama herkes bunu görecek kadar yaşayamayacak." dedi.

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Bu arada, başkentte sokakların neredeyse boş olduğu gözlendi.

Kentte çoğunlukla yoğun saldırı altında geçen gecenin ardından sığınak arayanlar ve temel ihtiyaçlarını alabilmek için marketlere gidenler sokağa çıktı.

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Az sayıdaki açık markette uzun kuyruklar oluşması ve bazı rafların boş olması dikkati çekti. AA .

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