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‘Sahte başbakan’ ile kandırılan İngiliz bakandan Youtube’a çağrı

İngiltere Savunma Bakanlığı, Youtube’a sosyal medya üzerinden çağrı yaparak Savunma Bakanı Ben Wallace’ın Ukrayna Savunma Bakanı olduğunu iddia eden bir kişiyle görüşmesini gösteren videonun kaldırılmasını istedi.

2 Saat Önce
2022-03-23 19:08:17
‘Sahte başbakan’ ile kandırılan İngiliz bakandan Youtube’a çağrı

Bahsi geçen olayda Bakan Wallace, arayan kişinin sahtekar olduğunu anlayarak görüşmeyi hemen sonlandırdığını açıklamıştı. İngiltere, videonun ve sahte telefonunun Rusya tarafından yapıldığını iddia etti.

İngiltere Savunma Bakanlığı açık mektupla birlikte “YouTube'u, Rus devleti tarafından düzenlenen ve özgürlükleri için savaşan bir halkın moralini bozmaya çalışan ve yayılan videoları kaldırarak Ukrayna'yı desteklememize yardım etmeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Savunma Bakanlığı çağrısıyla birlikte paylaştığı açık mektupta, Rusya'nın son dezformasyonun bulunduğu videoların İngiltere'nin ulusal güvenliğine, NATO'ya olan göreve ve uluslararası ortaklara önemli bir risk oluşturduğu belirtildi. Rusya devleti tarafından üretildiği ileri sürülen videoların Google/Youtube'un 11 Mart'ta açıkladığı politikasına uygun olarak kaldırılması veya engellenmesi talep edildi.

İNGİLTERE'NİN İTİBARI ZEDELENİYOR

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Mektupta özellikle iki videoya dikkat çekilerek İngiltere'nin tedarik zincirinin bozulduğu ve mühimmatının bitmeye yakın olduğu anlatılırken İngiltere'nin savunma kapasitesinin ve itibarının zedelediği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir ‘sahtekarın' kendisiyle konuşmaya çalıştığını belirterek “Birkaç yanıltıcı soru sordu ve şüphelendikten sonra aramayı sonlandırdım” ifadelerini kullandı. İngiliz basını Bakan Wallace'ın bir sahtekarın nasıl güvenlik aşamalarını geçerek kendisiyle görüşebildiği konusunda soruşturma açtığını duyurdu.

KANDIRILAN İKİNCİ İNGİLİZ BAKAN

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'de bir açıklama yaparak aynı olayı kendisinin de yaşadığını belirterek “Bu, hafta başlarında bana da oldu. Böyle zor zamanlarda bizi bölmek için acınası bir girişim. Ukrayna'nın yanındayız” dedi. İngiliz hükümeti daha önce de benzer olaylarla karşılaşmış ve 2018 yılında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ermenistan Başbakanı olduğunu zannettiği bir kişiyle telefonda görüşmüştü. DHA .

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