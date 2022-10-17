Şahin ve Türeci'den ''yeni aşı'' açıklaması: 2030'a kadar hazır olabilir

Covid-19 aşısını bulan BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, kanseri hedef alan mRNA aşıların 2030’a kadar hazır olabileceğini söyledi.

BBC Sunday'e konuk olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Covid-19'a karşı kullanılan Pfizer-BioNTech üretimi mRNA aşılarından bahsetti.

Prof. Türeci, Covid aşısı için kullanılan mRNA teknolojisinin, kanser hücrelerini hedef almak için kullanılabileceğini söyledi. mRNA temelli kanser aşılarının ne zaman hazır olabileceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Prof. Şahin “2030'dan önce erişilebilir” dedi.

mRNA Covid aşıları, Hedeflenen mikroorganizmanın antikor oluşturan antijenik yapısının mRNA'sını içeriyor. Açılımı mesajcı ribonükleik asit olan mRNA, sentetik RNA moleküllerini insan hücrelerine transfer eden yeni bir aşı türü. Burada genetik malzemenin nakli (transfeksiyon) söz konusu.

RNA, hücrenin içine girdikten sonra mRNA olarak çalışıyor ve hücreyi yeniden programlayarak, hücrenin normalde patojen (örneğin virüs) veya kanser hücreleri tarafından üretilen yabancı proteini üretmesini sağlıyor.

BioNTech, Covid-19 salgınından önce mRNA kanser aşıları üzerinde çalışıyordu. Salgınla birlikte çalışmalarını Covid aşısına odaklayan şirket, şimdi yeniden kanser aşısında klinik testlere başladı.

Türeci, kanser aşısı çalışmalarında bir kesinlikten bahsedilemeyeceğini söyleyerek “Bilim insanları olarak bir kansere çare bulduk demekten her zaman çekiniyoruz. Birçok dönüm noktası oldu ve üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.