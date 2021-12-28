DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çin’den “Starlink” hamlesi: Elon Musk’ı şikayet etti
Şahin ve Türeci AB'nin 'ilham verenler' listesinde zirvede
Biden’dan 768 milyar dolarlık savunma bütçesini onay: YPG detayı!
Meclis'te ''kripto para'' mesaisi
İbrahim Kalın: 'İnanmak sadece bir şeye inanmak değildir'
Irak Hizbullahı, kurulacak yeni hükümeti boykot edeceğini duyurdu
Pinochet'in eşinin ölümünü kutladılar
İngiltere Yüksek Mahkemesi, Maduro'nun altın talebini reddetti
Küba'da nüfusun yüzde 90'ından fazlası aşılandı
Anne sütünden kolye!
Taliban'dan kadınlara 72 kilometre sınırı!
Konya'da tefecilik operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Bin 450 Afgan çocuğu ABD'te tek başına!
Elektronik sigaraların zararları nelerdir?
Nostradamus'un 2022 kehanetleri belli oldu

TIMETURK / DÜNYA / Şahin ve Türeci AB'nin 'ilham verenler' listesinde zirvede

Şahin ve Türeci AB'nin 'ilham verenler' listesinde zirvede

BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Avrupa Birliği'nin 2021 yılı için hazırladığı 'ilham veren olaylar' listesinde ilk sırada yer aldı.

40 Dakika Önce
2021-12-28 07:52:04
Şahin ve Türeci AB'nin 'ilham verenler' listesinde zirvede

Avrupa Birliği, 2021'in bitmesine sayılı günler kala "yılın ilham veren olaylar listesi"ni yayımladı. Türk Telekom

AB Komisyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan listenin başında, BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci yer aldı.

"Bilimin gücü" başlığının kullanıldığı paylaşımda, "Herkes için ilham verici" ifadesine yer verildi.

Şahin ve Türeci'nin koronavirüs aşısını geliştirerek, milyonlarca insanın hayatını kurtardıkları için "Liyakat Nişanı" ile ödüllendirildikleri de hatırlatıldı.

Listenin ikinci sırasında "dayanışmanın gücü" başlığıyla COVAX programına yer verildi.

350 milyon doz aşının Birlik ülkeleri tarafından, bu program aracılığıyla düşük ve orta gelirli ülkelerle paylaşıldığı belirtildi.

Üçüncü sırada ise "fikirlerin gücü" başlığıyla Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın başlatılması yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş