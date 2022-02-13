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Sahilde meditasyon yapan 10 kişi öldü

Endonezya’nın doğusunda sahilde meditasyon yapmak için bir araya gelen 10 kişinin dev dalgalara kapılarak öldüğü açıklandı.

1 Saat Önce
2022-02-13 17:28:44
Sahilde meditasyon yapan 10 kişi öldü

The Straits Times'ın haberine göre, 23 kişilik bir grup meditasyon yapmak için gece yarısından sonra Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Payangan sahilinde bir araya geldi.

Polis şefi Hery Purnomo, yerel basına yaptığı açıklamada, denize çok yakın bir noktada bulunan grubun, dev dalgalara kapılarak sürüklendiğini açıkladı.

Purnomo, grubun ne tür bir ritüel gerçekleştirmek için toplandığının henüz belirlenemediğini ancak konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

10 kişi öldü, 1 kişi kayıp

Yetkililer, denize sürüklenen gruptan 10 kişinin cesedine ulaşıldığını, 12'sinin kurtarıldığını ve 40 yaşlarındaki bir kişiden henüz haber alınamadığını söyledi.

Bunun yanı sıra hayatını kaybedenlerin bazılarının akraba olduğu ve yakın kasabalardan bölgeye geldiği bilgisi paylaşıldı. AA .

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