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TIMETURK / DÜNYA / Safari parkında dehşet! Kaplanın saldırısında yaşamını yitirdi

Safari parkında dehşet! Kaplanın saldırısında yaşamını yitirdi

Şili'de bir safari parkında çalışan genç bir kadının kaplanın saldırısı sonucu öldüğü bildirildi.

5 Saat Önce
2021-08-07 11:23:02
Safari parkında dehşet! Kaplanın saldırısında yaşamını yitirdi

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Şili'de başkent Santiago'nun güneyindeki Rancagua kentindeki safari parkında meydana gelen olayda genç bir kadın hayatını kaybetti.

Kaplan ve aslanların bulunduğu safari parkında temizlik görevlisi olarak çalışan kadın bir kaplanın saldırısına uğradı.

Kimliği belirlenemeyen genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın temizlik görevlisi kadının kaplanın kafesinin açık olduğunu fark etmemesi nedeniyle olduğu ifade ediliyor.

Safari parkında hayvanlar özgürce gezebiliyor. Sadece personel bölgede çalışırken hayvanlar kapalı alanlara kapatılıyor.

Talihsiz olayın ardından soruşturma nedeniyle safari parkı kapatıldı.

Bölge savcılığından Jorge Mena, olanlardan dolayı üçüncü şahısların olası kusurlarını araştıracaklarını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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