Sadrcılar: İran destekli Haşdi Şabi bize saldırıyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı ağır silahlarla donatılmış kişilerle hükümet güçleri ve onlara destek veren İran destekli Haşdi Şabi milisleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

Bağdat'taki hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'deki çatışmalar dün akşamdan beri devam ediyor. Sadr destekçisi kişiler, kendilerine Yeşil Bölge içerisinde silahlarla saldıranların İran destekli milisler olduğunu söylüyor. Söz konusu çatışmalarda Yeşil Bölge'deki binaların üzerinde keskin nişancıların da bulunduğu ifade edildi.

Çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişi hayatını kaybederken, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Irak hükümeti, siyasi liderler ve Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyonu'ndan yapılan sükunet ve silahları bırakma çağrıları ise henüz yanıt bulmuş değil. Şii dini ve siyasi lider Sadr ise dün silahlar susana kadar açlık grevine başladığını duyurmuştu. Ancak liderlerinin şiddete son verilmesi çağrısı da sokakta savaşan destekçileri nezdinde karşılık bulmadı.

"RPG-7 dahil her türlü orta ve ağır silahlar taşıyoruz"

AA muhabirine konuşan Sadr destekçisi silahlı kişi Nasir Matrud, "Önce Koordinasyon Çerçevesi ve Nuri Maliki yandaşları tarafından bize ateş açıldı. Onlar, sandalyelerini korumak için Irak'ta bu kaosu yarattı. Onlar için gençler, çocuklar ve kamu mallarının hiçbir önemi yok." dedi.

Diğer bir Sadr yanlısı silahlı kişi Abu Karrar da, dün barışçıl şekilde hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayına girdiklerini belirterek, "Hiçbir kimse bizden silah taşımıyordu ancak İran destekli milisler bize ateş etmeye başlayınca bize de askeri liderlikten silah taşıma talimatı geldi, RPG-7 dahil her türlü orta ve ağır silahlar taşıyoruz. En küçük silahımız kalaşnikoftur." diye konuştu.

İran'dan silahlı kişilerin de kendilerine saldırdıklarını iddia eden Abu Karrar, "Elimizde telsiz cihazlarımıza Farsça konuşan kişilerin sesi yakalanıyor." ifadelerini kullandı.

Elinde mermi kovanı taşıyan Sadr'ın genç destekçisi Zeynelabidin İmara da, "Barışçıl olarak başladığımız gösterilerimizde bizi silah taşımaya zorladılar. Bu bir halk devrimidir. İran ve Devrim Muhafızları milisleri bizi vuruyor ama onlara ve destekledikleri grupları buralardan süpüreceğiz." şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı.

Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurmuştu. Ülkedeki devlet kurumları da tatil edildi. AA .