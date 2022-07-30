Sadrcılar Irak meclisine çöktü!

Bağdat’ta Sadr destekçileri mecliste oturma eylemi başlattı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, bastıkları meclis binasında açık süreli oturma eylemi başlattı.

Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak ilan edilen Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto ederek, girdikleri Yeşil Bölge'deki meclis binasında açık süreli oturma eylemi başlattı.

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, göstericileri sükunete çağırdı.

Ammar El-Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Hareketi'nin ofisleri de göstericilerin hedefi oldu. Ofisler basıldı ardından da kapatıldı.

Sadr yanlıları, 27 Temmuz'da da Sudani'yi protesto etmek amacıyla Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçileri burada İran'a karşı sloganlar atmıştı.

AA