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Sadrcılar Irak meclisine çöktü!

Bağdat’ta Sadr destekçileri mecliste oturma eylemi başlattı

2 Saat Önce
2022-07-30 15:33:43
Sadrcılar Irak meclisine çöktü!

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, bastıkları meclis binasında açık süreli oturma eylemi başlattı.

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Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak ilan edilen Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto ederek, girdikleri Yeşil Bölge'deki meclis binasında açık süreli oturma eylemi başlattı.

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Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, göstericileri sükunete çağırdı.

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Ammar El-Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Hareketi'nin ofisleri de göstericilerin hedefi oldu. Ofisler basıldı ardından da kapatıldı.

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Sadr yanlıları, 27 Temmuz'da da Sudani'yi protesto etmek amacıyla Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçileri burada İran'a karşı sloganlar atmıştı.

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AA

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