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Sadr rest çekti: Seçim sonuçlarını tanımayacağız

Irak Yüksek Seçim Komiserliği (YSK), ülkede yapılan genel seçimlerin nihai sonuçlarını açıklamaya hazırlanırken, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr dışındaki Şii siyasetçilerin bulunduğu çatı kuruluş, nihai sonuçları tanımayacaklarını bildirdi.

6 Saat Önce
2021-10-16 23:28:57
Sadr rest çekti: Seçim sonuçlarını tanımayacağız

Şii siyasi ve milis liderlerin yer aldığı "Koordinasyon Grubu" isimli çatı kuruluştan yapılan açıklamada, "YSK'nin oy sayımı sırasındaki ihlalleri gidermesini bekliyorduk. Ancak gerçeği yansıtmayan sonuçları açıklama ısrarından dolayı açıklanacak sonuçların tamamını reddediyoruz." denildi.

YSK'nin seçimlerin doğru yönetilmemesinden sorumlu tutulduğu ifade edilen açıklamada, bunun demokrasi ve toplumsal uzlaşıya olumsuz etki edeceği öne sürüldü.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Sadr'a bağlı Sadr Grubu nihai olmayan sonuçlara göre 73 sandalye elde ederken, İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu 14 vekil çıkarabildi. Eski Başbakanlardan Haydar İbadi ve Şii dini ve siyasi lider Ammar Hekim'in ittifakı ise 4 sandalye kazanabildi.

Söz konusu Şii gruplar, seçimlere şaibe katıldığını iddia ediyor.

YSK'nin nihai seçim sonuçlarını bu gece açıklaması beklenirken, Bağdat'ta seçim sonuçlarının açıklanması öncesi üst düzey güvenlik önlemleri alındı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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