Sadr kararını duyurdu! Irak karıştı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdiler

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini açıkladı. Başkent Bağdat'ta, Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sadr yanlıları, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Bağdat'ta güvenlik güçleri, Sadr destekçilerini Yeşil Bölge'den uzaklaştırmak için müdahalede bulunuyor.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, siyasetten tamamen çekildi.

Şii dini ve siyasi lider Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım" ifadesini kullandı.

Açıklamasında, İran'da ikamet eden ve dün "mercilik görevine son verdiğini" duyuran Iraklı Şii dini mercilerden Ayetullah Kazım el-Hairi'yi de eleştiren Sadr, Hairi'nin mercilikten çekilme kararını kendi iradesiyle almadığını savundu.

Irak'ta Sadr'a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor.

BAĞDAT'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eyleminden dolayı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'dan yapılan açıklamada, Bağdat'ta bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirildi.

SADR YANLILARI, CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NA GİRDİ

Şii lider Sadr yanlısı bir grup, başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı.

Öte yandan Sadr destekçisi bir diğer grup da Bağdat'taki Hükümet Sarayı'na girdi.

Irak'ta siyasetten çekilme kararı alan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti.

Şii liderin destekçileri, alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanmıştı.

Sadr yanlısı grup, burada protestolarla hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

BAĞDAT'TA GÜVENLİK GÜÇLERİ, SADR DESTEKÇİLERİNİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de güvenlik güçleri, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarını silahla ateş ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Yeşil Bölge'nin Savunma Bakanlığı Kapısı'nda toplanan Sadr yanlılarına güvenlik güçleri silahla ateş açmaya başladı. Askeri güçler, eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı bombalar da kullanıyor.

SADR YANLILARI DAHA ÖNCE DE MECLİSİ BASMIŞTI

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı. .